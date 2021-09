Maubeuge Pôle Henri Lafitte Maubeuge, Nord Ateliers découpe sur bois et Flocage de Tee-Shirts Pôle Henri Lafitte Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

Nord

Ateliers découpe sur bois et Flocage de Tee-Shirts Pôle Henri Lafitte, 18 septembre 2021, Maubeuge. Ateliers découpe sur bois et Flocage de Tee-Shirts

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pôle Henri Lafitte

Choisis un bâtiment faisant partie du patrimoine de Maubeuge, apprends à le vectoriser pour personnaliser un tee-shirt, un sac ou pour créer un objet grâce à la découpeuse numérique, imprimante 3D, brodeuse numérique …

Sur inscription et sur présentation d’un pass sanitaire valide

Choisis un bâtiment faisant partie du patrimoine de Maubeuge, apprends à le vectoriser pour personnaliser un tee-shirt, un sac ou pour créer un objet ! Pôle Henri Lafitte 3 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge Maubeuge Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maubeuge, Nord Autres Lieu Pôle Henri Lafitte Adresse 3 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge Ville Maubeuge lieuville Pôle Henri Lafitte Maubeuge