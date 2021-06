Ateliers « découpe-moi une histoire » Maison Folie Moulins, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Lille.

du mercredi 28 juillet au dimanche 1 août à Maison Folie Moulins

Cet atelier proposé par Upcycle Commons permettra aux participants de revisiter le théâtre de papier, jeu populaire chez les enfants de la fin du XIXème et début XXème siècle. Augmenté par l’électronique et la programmation pour créer des récits interactifs et développer des histoires évolutives, en mêlant techniques manuelles et outils numériques, dans un esprit d’exploration scientifique, technique mais aussi artistique et ludique, les participants créerons des fresques, mini-scénettes et décors en animant le théâtre comme ils l’imaginent. Aucune connaissance en électronique n’est requise, l’atelier est conçu pour que chacun puisse s’approprier les outils, logiciels et ressources. _Pour tout le monde à partir de 8 ans (enfants accompagnés)_ _Durée : 1h30_ _Dans le cadre de Voyage, Voyages, à partir du 3 juillet_

Gratuit, réservations conseillées

Le Mini-Lab vous accueille pour de nouveaux ateliers créatifs gratuits !

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord



