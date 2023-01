Ateliers décors sur pain d’épices Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

Ateliers décors sur pain d’épices Dijon, 8 février 2023, Dijon . Ateliers décors sur pain d’épices 6 Boulevard de l’Ouest Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean Dijon Côte-d’Or Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l’Ouest

2023-02-08 – 2023-02-15

Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l’Ouest

Dijon

Côte-d’Or Les vacances scolaires approchent ! Pour occuper vos enfants, la Fabrique à pain d’épices Mulot & Petitjean propose une activité ludique, créative et gourmande : ateliers de décors de pain d’épices ! Les petits chefs pâtissier en herbe pourront laisser libre cours à leur imagination et ramener leur création à la maison pour la déguster en famille.

A la suite de l’atelier, les enfants partiront pour une visite de 30 minutes adaptée pour leur faire découvrir tous les secrets du pain d’épices. accueil@mulotpetitjean.fr +33 3 80 66 30 80 Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l’Ouest Dijon

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Dijon Côte-d'Or Fabrique de Pain d'Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l'Ouest Ville Dijon lieuville Fabrique de Pain d'Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l'Ouest Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Ateliers décors sur pain d’épices Dijon 2023-02-08 was last modified: by Ateliers décors sur pain d’épices Dijon Dijon 8 février 2023 6 Boulevard de l'Ouest Fabrique de Pain d'Epices Mulot et Petitjean Dijon Côte-d'Or Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or