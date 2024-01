Ateliers décors sur pain d’épices La Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean Dijon, samedi 17 février 2024.

Les vacances scolaires approchent ! Pour occuper vos enfants, la Fabrique à pain d’épices Mulot & Petitjean propose une activité ludique, créative et gourmande ateliers de décors de pain d’épices ! Les petits chefs pâtissiers en herbe pourront laisser libre cours à leur imagination et ramener leur création à la maison pour la déguster en famille.

À la suite de l’atelier, les enfants partiront pour une visite de 30 minutes adaptée pour leur faire découvrir tous les secrets du pain d’épices. EUR.

La Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l’Ouest

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté accueil@mulotpetitjean.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:30:00

fin : 2024-03-01



