Ateliers d’écologie pratique Saint-Symphorien, 13 novembre 2021, Saint-Symphorien.

Ateliers d’écologie pratique Route de Frontenay Maison des associations Saint-Symphorien

2021-11-13 – 2021-11-13 Route de Frontenay Maison des associations

Saint-Symphorien Deux-Sèvres Saint-Symphorien

EUR 14 25 Organisés par l’association “Parlons-en” et animés par Annick Huet des Ateliers de la Simplicité (Melle).

Au programme :

– De 10h à 12h, fabrication de 3 produits d’entretien (produit lave-vaisselle, nettoyant désinfectant multi-usages et gel WC)

– De 13h30 à 15h30, fabrication de 3 produits d’hygiène et de soins du corps (soin lavant et gommant, dentifrice et crème mains et pieds).

Sur réservation (validée à réception du paiement) au 06 88 82 61 98 ou parlonsen79270@gmail.com (12 personnes par atelier). Apporter ses contenants. Pique-nique tiré du sac possible (salle prévue à cet effet).

+33 6 88 82 61 98

Route de Frontenay Maison des associations Saint-Symphorien

