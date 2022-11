Ateliers déco de noël Évran Évran Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Évran

Ateliers déco de noël Évran, 27 novembre 2022, Évran. Ateliers déco de noël

Rue de la Libération Salle Coudray Évran Côtes-d’Armor Salle Coudray Rue de la Libération

2022-11-27 – 2022-11-27

Salle Coudray Rue de la Libération

Évran

Côtes-d’Armor Ateliers ouverts à tous

Vous y fabriquerez votre propre décor de Noël avec principalement de la récup et les éléments de déco selon vos couleurs que vous aurez amené… d’autres petits ateliers seront dispo pour tous afin de fabriquer des décorations de Noël qui serviront au u de Noël des Fal’amis…

on se retrouve autour d’un goûter partagé pour finaliser ce moment chaleureux et d’échanges..

Matériels nécessaires du 27

– un petit sac cadeau 10×15 au couleur de votre choix

– boules de Noël diverses et guirlandes de vos couleurs

– petits sujets de Noël ou éléments de décoration

(éventuellement si vous avez pistolet a colle/tube) Salle Coudray Rue de la Libération Évran

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Évran Autres Lieu Évran Adresse Évran Côtes-d'Armor Salle Coudray Rue de la Libération Ville Évran lieuville Salle Coudray Rue de la Libération Évran Departement Côtes-d'Armor

Évran Évran Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evran/

Ateliers déco de noël Évran 2022-11-27 was last modified: by Ateliers déco de noël Évran Évran 27 novembre 2022 Ctes-d'Armor Évran Rue de la Libération Salle Coudray Évran Côtes-d'Armor

Évran Côtes-d'Armor