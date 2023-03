Les Ateliers Damien Lacourt vous invitent dans leurs coulisses Ateliers d’Ebénisterie Damien Lacourt, 1 avril 2023, Quatzenheim.

Les Ateliers Damien Lacourt, c’est un peu une ébénisterie pas comme les autres.

A l’extérieur, un poumon vert vous accueille : le luxuriant mur végétal qui recouvre une partie du bâtiment promet de belles découvertes à l’intérieur.

Une fois la porte franchie, vous serez immergé dans l’univers contemporain et chaleureux qui fait la réputation des Ateliers Damien Lacourt, ébénisterie d’art implantée au coeur de Quatzenheim depuis maintenant vingt ans.

Bois de tous les jours, bois locaux, bois d’exception venus d’ailleurs, tranches rugueuses si striées qu’on les croirait drapées : vous découvrirez que tout, ici, est prétexte à une ébénisterie véritablement contemporaine.

Maniant parfois le langage brutaliste de la nature, les Ateliers Damien Lacourt créent aussi bien des pièces de mobilier à la présence puissante, que des tableaux de marqueterie ornant plus discrètement notre home sweet home au quotidien.

Venez rencontrer une équipe de passionnés qui vous initiera au langage du bois, dans ce qu’il a de plus généreux.

Premier invité : ALSATRUCS, objets d’Alsace

ALSATRUCS, c’est l’Alsace racontée par l’objet ludique, utile, et accessible, que l’on offre pour faire pétiller le cadre de vie.

Avant tout, c’est un projet d’équipe. La bannière ALSATRUCS réunit actuellement une dizaine d’artisans d’art répartis dans toute l’Alsace : ébéniste, tourneur, sérigraphe, illustrateur, créateurs en textile.

La gamme est renouvelée au fil des saisons. Elle propose également de façon permanente les pièces emblématiques de l’univers ALSATRUCS, dans une démarche d’éditeur et de petite manufacture : dessous de plat bretzel, toupies à collectionner, tabliers cigogne ou kougelhopf, couronnes ornementales en guipure de bois…

L’équipe vous les présentera dans l’authentique chalet dressé pour l’occasion devant l’atelier d’ébénisterie, et vous initiera à leur charme contemporain saupoudré de tradition alsacienne.

Deuxième invité : Studio NOOT, luminaires de caractère

L’atelier strasbourgeois Studio NOOT décline des bois anciens sous la forme de luminaires totems, aux accents à la fois bruts et raffinés.

Certains d’entre eux arborent un festival de couleurs, réunies en motifs polychromes issus de l’iconographie alsacienne. On ne sait plus trop si les éléments rugueux qui les composent proviennent de Papouasie ou du Kochersberg, tant leur danse immobile ouvre de possibles interprétations.

Leur créatrice vous dévoilera ses techniques personnelles, et vous racontera comment un facétieux houmous de sciure peut se muer en boucliers tamisant la lumière.

