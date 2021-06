Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire, Yssingeaux Ateliers de torréfaction – Grains de sucs Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Ateliers de torréfaction – Grains de sucs Yssingeaux, 28 juin 2021-28 juin 2021, Yssingeaux. Ateliers de torréfaction – Grains de sucs 2021-06-28 14:00:00 – 2021-06-28 Boutique Grains de Suc 2 place de la Victoire

Yssingeaux Haute-Loire Yssingeaux 1 séance de torréfaction avec un Maître Torréfacteur : Présentation des cafés, techniques de production et de torréfaction – Participation à une torréfaction – Cupping (dégustation de plusieurs cafés) – Vous emporterez votre sachet de 250 g de café. dernière mise à jour : 2021-06-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Yssingeaux Adresse Boutique Grains de Suc 2 place de la Victoire Ville Yssingeaux lieuville 45.14354#4.12474