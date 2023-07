Visites des Ateliers de Technochimie et représentations théâtrales Ateliers de technochimie Ivry-sur-Seine, 16 septembre 2023, Ivry-sur-Seine.

Les Ateliers de Technochimie, un lieu ivryen chargé de son histoire industrielle et familiale, vous invitent à découvrir leur belle usine : les machines, les stocks, les fours, les moules. Ces dernières années, l’usine devient également un berceau de création théâtrale. Quatre compagnies ivryennes joueront leurs nouveaux spectacles.

Samedi 16 septembre

À 14h30 : extraits de Vesterne de William Pellier, Compagnie Chemin Faisant.

Sur réservation uniquement > compagniecheminfaisant@gmail.com

À 15h30 : visite guidée des Ateliers.

Sur réservation uniquement > contact@ateliers-technochimie.fr

À 19h30 : Les enfants de Lucy Kirkwood, Compagnie Rigolune.

Sur réservation uniquement > assorigolune@gmail.com

Dimanche 17 septembre

À 14h00 : visite guidée des Ateliers.

Sur réservation uniquement > contact@ateliers-technochimie.fr

À 16h00 : Trois ruptures de Remi De Vos, Collectif 5.6.

Sur réservation uniquement > collectifcinqsix@gmail.com

Ateliers de Technochimie