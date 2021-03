Saint-Fons Collège Alain - Saint-Fons Métropole de Lyon, Saint-Fons Ateliers de sensibilisation au vivre-ensemble et à la lutte contre les discriminations Collège Alain – Saint-Fons Saint-Fons Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Saint-Fons

Ateliers de sensibilisation au vivre-ensemble et à la lutte contre les discriminations Collège Alain – Saint-Fons, 24 mars 2021-24 mars 2021, Saint-Fons. Ateliers de sensibilisation au vivre-ensemble et à la lutte contre les discriminations

du mercredi 24 mars au mercredi 31 mars à Collège Alain – Saint-Fons

### FACE Grand Lyon mène depuis plusieurs années des actions qui visent à **promouvoir l’égalité de traitement et la diversité**. Dans le cadre de nos actions Education et Emploi, nous souhaitons développer des projets de prévention des discriminations, de promotion de la diversité et du respect des différences auprès de jeunes scolarisé.e.s (collégien.ne.s, lycéen.ne.s et étudiant.e.s) ou non scolarisé.e.s (jeunes des missions locales, volontaires…). FACE Grand Lyon propose d’intervenir dans les établissements scolaires (collèges, lycées et universités) ou établissements qui accueillent des jeunes (Missions locales, MJC…) pour **sensibiliser les jeunes au vivre ensemble et à la lutte contre les discriminations en animant des ateliers collectifs.** FACE Grand Lyon interviendra les mercredis 24 et 31 mars au collège Alain (Saint-Fons) et proposera pour chaque groupe de jeunes 2 ateliers différents : _**Atelier n°1 – Sensibilisation à l’égalité de traitement, au racisme, à la diversité et au vivre ensemble. (2 heures)**_ A travers l’utilisation d’outils ludiques (vidéos, quizz…), ce premier atelier aura pour objectif de : – Promouvoir l’égalité de traitement et la diversité auprès des jeunes, – Aborder la question du « mieux vivre ensemble » et du respect des différences,

– Faire évoluer et/ou maîtriser leurs représentations et leurs préjugés, – Apporter un éclairage conceptuel et juridique de certaines notions (discrimination, racisme…), – Favoriser les échanges autour de cette thématique. La seconde partie de cet atelier sera consacrée à la lutte contre les discriminations et contre le racisme dans le domaine de l’emploi. Le professionnel de FACE Grand Lyon présentera différentes actions et engagements menés par les entreprises : formation des managers, label diversité, journée de sensibilisation sur le handicap, rédaction d’un guide sur les discriminations liées à l’origine… La participation d’un collaborateur d’entreprise pourra éventuellement être prévue. _**Atelier n°2 – Atelier créatif autour de l’égalité de traitement, du racisme, de la diversité et du vivre ensemble. (2 heures)**_ L’objectif ici est d’utiliser un outil ludique et participatif (affiche, flyers, chronologie, clip video…) pour favoriser l’évolution des mentalités et permettre aux jeunes de réfléchir ensemble à un monde plus respectueux des valeurs citoyennes.

Ateliers réservés aux élèves du collège

FACE Grand Lyon animera des ateliers de sensibilisation au vivre-ensemble et à la lutte contre les discriminations pour les élèves du collège Alain (Saint-Fons) Collège Alain – Saint-Fons 1 rue de Valence, 69190 Saint-Fons Saint-Fons Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-24T08:00:00 2021-03-24T10:00:00;2021-03-31T08:00:00 2021-03-31T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Saint-Fons Autres Lieu Collège Alain - Saint-Fons Adresse 1 rue de Valence, 69190 Saint-Fons Ville Saint-Fons