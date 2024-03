Ateliers de sensibilisation à la transition écologique Route de Cluny Germolles-sur-Grosne, dimanche 2 juin 2024.

Depuis plusieurs années, Vincent et Marie Laure explorent des outils de sensibilisation au problème du climat et à celui de la transition écologique et sont prêts à présenter et partager leur expérience.

Ils vous proposent des ateliers collectifs pour découvrir 5 outils.

Des ateliers théoriques et/ou ludiques pour envisager avec sérénité les étapes d’un changement vers un monde bas carbone.

– CO2 je t’aime, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout !

– Fresque du climat

– Inventons Nos Vies Bas Carbone

– Pause Carbone

– Fin du monde/Fin du mois le jeu des écogestes

Toutes les activités peuvent se dérouler dans un espace privé, chaleureux, et accueillant à Germolles-sur-Grosne.

A 15mn de Cluny, 30mn de la gare TGV de Mâcon Loché.

Pour les demandes spécifiques, nous pouvons également nous déplacer. EUR.

Le Clairon 1263 Route de Cluny

Germolles-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mariequisbarre@hotmail.fr

