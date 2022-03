Ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations Association Community,, 22 mars 2022, Arques.

du mardi 22 mars au jeudi 24 mars à Association Community,

Pour la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, l’Association Community propose des ateliers visant à sensibiliser les jeunes à la lutte contre les discriminations. Ainsi, des activités ludiques axées sur les différentes formes de discrimination et les enjeux sociaux et culturels qui en dérivent seront menées dans un cadre d’éducation non formelle. Dans ce contexte, deux temps de sensibilisation sont envisagés. Un premier atelier, fixé le mardi 22 mars de 17h00 à 18h30 et ciblant la tranche d’âge 6 – 12 ans, invite les plus jeunes à réfléchir à qu’est-ce que la discrimination et comment cela peut influencer notre comportement au quotidien. Afin d’ancrer le public dans ce thème, des scénarios et des jeux de rôle serviront de médias dans l’animation. Dans un deuxième temps, le jeudi 24 mars de 17h00 à 18h30 un autre atelier sera dédié aux adolescents. Pendant cette activité les participants auront l’occasion de se renseigner sur les 25 critères de discrimination reconnus par le droit français actuel et de réfléchir aux systèmes artificiels qui se cachent derrière ces manifestations sociales.

Entrée libre

Association Community, Rue Aristide Briand, 62510 Arques Arques Pas-de-Calais



