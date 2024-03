Ateliers de semis et de plantations au jardin partagé du quartier les Bartins-Jeanne d’Arc-Beauséjour Jardin partagé rue des Cerisiers 03200 Vichy Vichy, samedi 1 juin 2024.

Ateliers de semis et de plantations au jardin partagé du quartier les Bartins-Jeanne d’Arc-Beauséjour Découvrez le concept de jardin partagé, son fonctionnement, et réalisez des semis et plantations aux côtés des membres du comité de quartier et des agents du service des espaces verts de la Ville de … Samedi 1 juin, 10h00 Jardin partagé rue des Cerisiers 03200 Vichy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Découvrez le concept de jardin partagé, son fonctionnement, et réalisez des semis et plantations aux côtés des membres du comité de quartier et des agents du service des espaces verts de la Ville de Vichy.

Jardin partagé rue des Cerisiers 03200 Vichy rue des cerisiers 03200 vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 30 17 87 Jardin partagé du quartier les Bartins-Jeanne d’Arc-Beauséjour en cours d’aménagement Parking à proximité du cimetière

