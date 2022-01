ATELIERS DE SCRAPBOOKING Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

ATELIERS DE SCRAPBOOKING Montpellier, 26 janvier 2022, Montpellier. ATELIERS DE SCRAPBOOKING Montpellier

2022-01-26 17:30:00 – 2022-01-26 19:00:00

Montpellier Hérault EUR 20 25 Ilot des Arts vous propose des ateliers de scrapbooking ! Création d’une carte en scrapbooking pour tout événement (anniversaire, naissance, fête…) Solo – 1h30 – 20€

Matériel fourni et vous partez avec votre création unique.

Tous les après-midi avec créneau entre 15h30 et 17h30 avec réservation obligatoire. Création d’une carte scrapbooking en DUO 1 Adulte/1 Enfant sur le thème à définir par le Duo – 1h30 – 25€

Matériel fourni et vos partez avec votre création unique

Mercredi 26 janvier ; mercredi 2/9/16/23 février ; mercredi 2 mars de 15h30 à 17h OU 17h30 à 19h.

Possibilité avec d’autres créneaux jour/horaire en période scolaire. Réservation conseillée. Voir toutes les conditions en boutique, avec réservation conseillée : contact@ilotdesarts.com Ilot des Arts vous propose des ateliers de scrapbooking ! contact@ilotdesarts.com https://ilotdesarts.com/ Ilot des Arts vous propose des ateliers de scrapbooking ! Création d’une carte en scrapbooking pour tout événement (anniversaire, naissance, fête…) Solo – 1h30 – 20€

Matériel fourni et vous partez avec votre création unique.

Tous les après-midi avec créneau entre 15h30 et 17h30 avec réservation obligatoire. Création d’une carte scrapbooking en DUO 1 Adulte/1 Enfant sur le thème à définir par le Duo – 1h30 – 25€

Matériel fourni et vos partez avec votre création unique

Mercredi 26 janvier ; mercredi 2/9/16/23 février ; mercredi 2 mars de 15h30 à 17h OU 17h30 à 19h.

Possibilité avec d’autres créneaux jour/horaire en période scolaire. Réservation conseillée. Voir toutes les conditions en boutique, avec réservation conseillée : contact@ilotdesarts.com Montpellier

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier

Montpellier Montpellier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/