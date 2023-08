Visite libre des ateliers d’entretien et de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Dugny, 16 septembre 2023, Dugny.

Visite libre des ateliers d’entretien et de restauration du musée de l’Air et de l’Espace 16 et 17 septembre Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Entrée libre et gratuite

Entoilage, chaudronnerie, menuiserie, mécanique… Nombreux sont les savoir-faire perpétués par les techniciens des ateliers. Accueillis par le personnel du musée, parcourez librement les ateliers et découvrez les chantiers en cours et avions exceptionnels non exposés actuellement.

Lieu : Ateliers d’entretien et de restauration

Durée : en continu

Horaires : 10h à 18h

Recommandation d'âge : tous publics

Accessibilité : personnes à mobilité réduite

Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 93440 Dugny Dugny 93440 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 49 92 70 38 http://www.museeairespace.fr Inauguré au Bourget en 1975, le Musée de l’air et de l’espace de Paris-Le Bourget est un des premiers musées aéronautiques du monde par son ancienneté et par la richesse de ses collections. Ces collections sont exposées dans l’aérogare, conçue par l’architecte Georges Labro, inaugurée en 1937 et inscrite à l’Inventaire des Monuments historiques. Ce bâtiment emblématique de l’architecture aéroportuaire des années 1930 est implanté sur un lieu chargé d’histoire : 1915 : Création du terrain d’aviation du Bourget 1919 : 1er vol commercial Paris-Londres 1927 : Départ de Nungesser et Coli à bord de l’Oiseau Blanc / Arrivée de Lindbergh en provenance de New-York 1930 : Départ de Costes et Bellonte pour New-York à bord du Point d’interrogation 1933 : Fondation d’Air France Et tous les deux ans depuis 1953 : Salon de l’aéronautique. Transports en commun : Bus 133 depuis la gare RER du Bourget, arrêt Gabriel Péri. Ligne H ou D arrêt gare de Garges-sarcelles et bus 133 jusqu’à Gabriel Péri.

© Musée de l’Air et de l’Espace – Paris-Le Bourget / Tania Rieu