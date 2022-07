Visite libre ou guidée des ateliers d’entretien et de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, 17 septembre 2022, Dugny.

Visite libre ou guidée des ateliers d’entretien et de restauration du musée de l’Air et de l’Espace 17 et 18 septembre Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace

Entrée gratuite. Inscription obligatoire aux visites guidées.

Entoilage, chaudronnerie, menuiserie, mécanique… Découvrez les techniques et savoir-faire mis en œuvre par les techniciens des ateliers du musée de l’Air et de l’Espace au service des collections.. handicap moteur;handicap auditif mi;hi

Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 93440 Dugny Dugny 93440 Seine-Saint-Denis Île-de-France Transports en commun : Bus 133 depuis la gare RER du Bourget, arrêt Gabriel Péri. Ligne H ou D arrêt gare de Garges-sarcelles et bus 133 jusqu’à Gabriel Péri.

01 49 92 70 38 http://www.museeairespace.fr Inauguré au Bourget en 1975, le Musée de l’air et de l’espace de Paris-Le Bourget est un des premiers musées aéronautiques du monde par son ancienneté et par la richesse de ses collections. Ces collections sont exposées dans l’aérogare, conçue par l’architecte Georges Labro, inaugurée en 1937 et inscrite à l’Inventaire des Monuments historiques. Ce bâtiment emblématique de l’architecture aéroportuaire des années 1930 est implanté sur un lieu chargé d’histoire : 1915 : Création du terrain d’aviation du Bourget 1919 : 1er vol commercial Paris-Londres 1927 : Départ de Nungesser et Coli à bord de l’Oiseau Blanc / Arrivée de Lindbergh en provenance de New-York 1930 : Départ de Costes et Bellonte pour New-York à bord du Point d’interrogation 1933 : Fondation d’Air France Et tous les deux ans depuis 1953 : Salon de l’aéronautique.

Les ateliers d’entretien et de restauration préservent le patrimoine conservé au musée tout en lui rendant son éclat d’antan. Entoilage, chaudronnerie, menuiserie, mécanique sont autant de savoir-faire perpétués par les techniciens des ateliers du musée de l’Air et de l’Espace. L’Association des amis du musée de l’Air (AAMA) sera également présente sur place et proposera des visites guidées des ateliers et de leur parking. L’inscription à ces visites guidées auprès du point information des ateliers est obligatoire.

Lieu : Ateliers d’entretien et de restauration

Horaires : 10h-18h

Durée : en continu

Visites guidées : 11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

Recommandation d’âge : tous publics

Accessibilité : personnes à mobilité réduite, déficients auditifs

Inscription aux visites guidées dans la limite des places disponibles auprès du point information des ateliers.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00

© Musée de l’Air et de l’Espace – Aéroport de Paris-Le Bourget / Vincent Pandellé