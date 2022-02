Ateliers de réparation vélo participatifs à Mériadeck Centre commercial Mériadeck, 15 mars 2022, Bordeaux.

Retrouvez-nous désormais tous les 3e mardi du mois pour un atelier de réparation vélo participatif en plein cœur de Bordeaux. —————————————————————————————————————————– ### Atelier gratuit, sur inscription. Notre atelier prendra place **le temps d’un après-midi par mois** au sein du magasin Bricorama Mériadeck et notre équipe sera présente pour vous proposer **un diagnostic vélo et de la réparation vélo en participatif.** Venez **apprendre à réparer votre vélo avec l’aide de nos techniciens cycles** tous les 3e mardi du mois dans une ambiance conviviale. L’atelier de réparation vélo participatif a pour objectif de **vous rendre autonome dans l’entretien de votre vélo.** **Inscription via HelloAsso** (sur la page dédiée, lien plus bas) en choisissant la date et le créneau qui vous intéressent. Choix du créneau à l’étape 2 de l’inscription. NB : si plus aucun créneau n’est disponible, placez-vous quand même sur liste d’attente : mail à [sacha.viel@velo-cite.org](mailto:sacha.viel@velo-cite.org) **Atelier gratuit, sur réservation uniquement.** Sous réserve des places disponibles. Créneaux de 40min/personne, de 11h30 à 15h30. **Adresse :** Bricorama, centre commercial Mériadeck – 57 rue du Château d’Eau, 33000 Bordeaux. Rendez-vous rue Claude Bonnier au point d’information E (en face de l’arrêt du tramway). Notre équipe vous accueillera et vous guidera jusqu’à l’atelier. L’accès avec un vélo étant réglementé, il ne pourra se faire que par cette entrée. Planning et inscription via Hello Asso : [[https://www.helloasso.com/associations/velo-cite-bordeaux-metropole/evenements/atelier-de-reparation-velo-participatif-a-meriadec](https://www.helloasso.com/associations/velo-cite-bordeaux-metropole/evenements/atelier-de-reparation-velo-participatif-a-meriadec)k](https://www.helloasso.com/associations/velo-cite-bordeaux-metropole/evenements/atelier-de-reparation-velo-participatif-a-meriadec) Les dates des ateliers : mardi 15 février 2022 ; mardi 15 mars 2022 ; mardi 19 avril 2022 ; mardi 17 mai 2022 ; mardi 21 juin 2022 ; mardi 19 juillet 2022 ; mardi 20 septembre 2022 ; mardi 18 octobre 2022 ; mardi 15 novembre 2022 ; et mardi 20 décembre 2022. Plus d’informations : 05.56.81.63.89 // [contact@velo-cite.org](mailto:contact@velo-cite.org)

Sur inscription

Centre commercial Mériadeck 57 rue du Château d’Eau, Bordeaux 33000 Bordeaux Mériadeck Gironde



