Ateliers de réparation pour vélos Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Ateliers de réparation pour vélos Pouldreuzic, 26 mars 2022, Pouldreuzic. Ateliers de réparation pour vélos Route de l’Usine Local des Semeurs de la Baie, la Coop’in Pouldreuzic

2022-03-26 – 2022-03-26 Route de l’Usine Local des Semeurs de la Baie, la Coop’in

Pouldreuzic Finistère Pouldreuzic En partenariat avec l’association Côte Waste, Les Semeurs de la Baie vous proposent 1 rendez-vous pour vous remettre en selle:

– venez réparer votre vélo avec l’aide de Claude et de ses acolytes, ou bien déposer un vélo que vous souhaitez vendre. lessemeursdelabaie@mailo.com +33 6 46 50 24 14 http://www.lessemeursdelabaie.fr/ En partenariat avec l’association Côte Waste, Les Semeurs de la Baie vous proposent 1 rendez-vous pour vous remettre en selle:

– venez réparer votre vélo avec l’aide de Claude et de ses acolytes, ou bien déposer un vélo que vous souhaitez vendre. Route de l’Usine Local des Semeurs de la Baie, la Coop’in Pouldreuzic

dernière mise à jour : 2022-03-02 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pouldreuzic Autres Lieu Pouldreuzic Adresse Route de l'Usine Local des Semeurs de la Baie, la Coop'in Ville Pouldreuzic lieuville Route de l'Usine Local des Semeurs de la Baie, la Coop'in Pouldreuzic Departement Finistère

Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouldreuzic/

Ateliers de réparation pour vélos Pouldreuzic 2022-03-26 was last modified: by Ateliers de réparation pour vélos Pouldreuzic Pouldreuzic 26 mars 2022 finistère Pouldreuzic

Pouldreuzic Finistère