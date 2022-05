Ateliers de relaxation & méditation des coeurs jumeaux Eymet, 12 mai 2022, Eymet.

Ateliers de relaxation & méditation des coeurs jumeaux Bibliothèque 31 rue du Couvent Eymet

2022-05-12 – 2022-05-12 Bibliothèque 31 rue du Couvent

Eymet Dordogne

EUR La bibliothèque propose un instant bien être et santé. Accroître le bonheur et son bien-être, réduire le stress, améliorer la concentration, atteindre le calme intérieur par Florence Simmonds, membre de l’Institute of healing et de l’association française de pranathérapie, qui vous fera découvrir la discipline par des ateliers découvertes. Gratuit sur inscription.

La bibliothèque propose un instant bien être et santé. Accroître le bonheur et son bien-être, réduire le stress, améliorer la concentration, atteindre le calme intérieur par Florence Simmonds, membre de l’Institute of healing et de l’association française de pranathérapie, qui vous fera découvrir la discipline par des ateliers découvertes. Gratuit sur inscription.

+33 5 53 22 55 48

La bibliothèque propose un instant bien être et santé. Accroître le bonheur et son bien-être, réduire le stress, améliorer la concentration, atteindre le calme intérieur par Florence Simmonds, membre de l’Institute of healing et de l’association française de pranathérapie, qui vous fera découvrir la discipline par des ateliers découvertes. Gratuit sur inscription.

pixlr

Bibliothèque 31 rue du Couvent Eymet

dernière mise à jour : 2022-05-06 par