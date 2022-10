Ateliers de relaxation et d’improvisation théâtrale pour les enfants de 6 à 12 ans Audierne, 24 octobre 2022, Audierne.

Ateliers de relaxation et d’improvisation théâtrale pour les enfants de 6 à 12 ans

1 rue Lamartine Audierne Finistre

2022-10-24 – 2022-10-28

Audierne

Finistre

Dans notre monde où tout va très vite, les enfants absorbent chaque jour tout un tas d’émotions multiples qu’ils peuvent avoir du mal à gérer. Il est nécessaire de leur ouvrir un espace où ils pourront les comprendre, les exprimer et les interpréter à travers des jeux afin de trouver un certain apaisement et un meilleur équilibre en eux et dans leurs relations avec les autres.

Il est nécessaire d’apprendre aux enfants à utiliser les capacités qu’ils ont en eux et de les développer dans le but d’être plus solidement construits pour avancer dans la vie et avec les autres.

Pourquoi mêler relaxation et expression théâtrale ?

Les exercices de relaxation sont spécifiquement adaptés aux enfants. Ces exercices reposent sur des techniques de respiration, de visualisation, de relaxation dynamique et sur la prise de conscience du corps et du mouvement.

Le temps de relaxation permet ainsi de libérer les tensions, le stress, il permet de lâcher prise tout en favorisant la concentration.

Les enfants peuvent facilement s’approprier ces techniques et les réutiliser par la suite dans leur vie de tous les jours lorsqu’ils en ressentent le besoin pour favoriser, le calme, la concentration ou l’apaisement.

Les exercices d’expression théâtrale sont des jeux d’improvisation théâtrale permettant de se libérer, d’explorer ses émotions et de les mobiliser de manière créative, d’inventer, de dépasser ses limites. Ces activités en groupe permettent également d’apprendre à regarder l’autre, à l’écouter, à construire son appartenance au groupe en étant successivement acteur et spectateur, à s’inscrire dans une démarche de groupe en s’entraidant et en respectant la création collective.

Organisé pas Les Ateliers de Sophie.

contact@lesateliersdesophie.fr +33 6 66 03 03 57 http://www.lesateliersdesophie.com/

