ATELIERS DE RÉFLEXOLOGIE CCAS de Guérande Guérande, mardi 5 mars 2024.

Cycle d’ateliers de réflexologie palmaire et plantaire.

Un cycle d’atelier gratuit est proposé aux plus de 60 ans pour apprendre la réflexologie palmaire et plantaire.

La réflexologie, qu’elle soit plantaire ou palmaire procure une détente profonde et possède un aspect réparateur et préventif. Elle s’adapte aux besoins de chacun et permet une approche différente et complémentaire de la médecine allopathique. *

* source passeportsanté.net

Ces ateliers se déroulent sur un cycle complet les mardis 5,12,19,26 mars et 2,9,16 avril.

Informations et réservation auprès du CCAS. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 10:00:00

fin : 2024-03-05 11:15:00

CCAS de Guérande 11 rue des Saulniers

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

