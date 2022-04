Ateliers de recherches généalogiques Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

du samedi 9 avril au samedi 26 novembre à Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos

Qui étaient nos ancêtres ? D’où venaient-ils ? Que faisaient-ils ? « Savoir d’où l’on vient, c’est savoir où l’on va… ». La généalogie attire des millions de passionnés, en France, comme dans le monde entier… Cette activité distrayante et instructive permet au hasard des recherches, un fascinant voyage à travers le temps…

Gratuit. (Adhésion auprès de l’association « les Amis du musée » 7 € pour l’année civile – facultatif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T17:00:00;2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T17:00:00;2022-05-28T15:00:00 2022-05-28T17:00:00;2022-06-11T15:00:00 2022-06-11T17:00:00;2022-06-25T15:00:00 2022-06-25T17:00:00;2022-07-09T15:00:00 2022-07-09T17:00:00;2022-07-23T15:00:00 2022-07-23T17:00:00;2022-08-13T15:00:00 2022-08-13T17:00:00;2022-08-27T15:00:00 2022-08-27T17:00:00;2022-09-10T15:00:00 2022-09-10T17:00:00;2022-09-24T15:00:00 2022-09-24T17:00:00;2022-10-08T15:00:00 2022-10-08T17:00:00;2022-10-22T15:00:00 2022-10-22T17:00:00;2022-11-12T15:00:00 2022-11-12T17:00:00;2022-11-26T15:00:00 2022-11-26T17:00:00

