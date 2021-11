Chantepie Ecole de musique et danse Chantepie Chantepie, Ille-et-Vilaine Ateliers de recherche chorégraphique avec Lucie Germon Ecole de musique et danse Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ateliers de recherche chorégraphique avec Lucie Germon

Ecole de musique et danse Chantepie, 20 novembre 2021, Chantepie.

du samedi 20 novembre au samedi 15 janvier 2022

Chorégraphe, Lucie Germon propose des ateliers de recherche chorégraphique aux élèves en danse du Suet. Elle les invite à expérimenter ses processus de création, en danse mais aussi au travers de la voix… en lien avec son projet Kangaroo Island, spectacle créé à Nouvoitou en septembre 2021, que les élèves ont pu découvrir en avant-première. Kangaroo Island, autofiction romancée en Australie, est un podcast chorégraphique où le son nous prend par la main et nous emmène ans des contrées émotionnellement chargées. Les souvenirs s’entrelacent avec les fantasmes, les rêves côtoient la réalité. À l’origine était un rêve de retour aux racines, celles de l’enfance et des rêves qu’on nourrit pour échapper au réel, pour que par l’imaginaire on voyage. Lucie raconte cette histoire singulière et universelle. En partenariat avec la Mairie de Nouvoitou – service culturel Le spectacle, soutenu par la Région Bretagne et Bretagne en Scène(s), s’est arrêté plusieurs fois en résidence de création à Nouvoitou !

Réservé en priorité aux élèves du Suet

