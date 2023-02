Ateliers de prise en main de l’ordinateur Rouffach Rouffach Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Rouffach 0 EUR Proposé par Christelle LANTZ, Conseillère numérique de la Communauté de communes « Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux ». Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, n’hesitez à leur en parler.

Les ordinateurs sont à votre disposition à l’espace numérique de la Médiathèque RDV les Mercredis de 9h à 10h30 : 5 dates sont proposées : Le mercredi 15 février : Découvrir l’ordinateur

Le mercredi 22 février : Utiliser la souris (exercices ludiques)

Le mercredi 1er mars : Utiliser le clavier (taper des lettres minuscules, effacer, passer à la ligne)

Le mercredi 8 mars : Utiliser le clavier (taper des lettres majuscules, des caractères spéciaux…)

Le mercredi 15 mars : Faire des recherches sur internet

