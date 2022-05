Ateliers de printemps : “Rendez-vous au jardin” Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Ateliers de printemps : “Rendez-vous au jardin” Crépy-en-Valois, 8 mai 2022, Crépy-en-Valois. Ateliers de printemps : “Rendez-vous au jardin” Crépy-en-Valois

2022-05-08 – 2022-05-08

Crépy-en-Valois Oise Ateliers ludiques et créatifs, animation gratuite sur réservation au 03 44 59 21 97

10h30 : Bébé lecteurs

16h : Heure du Conte au Musée de l’Archerie et du Valois, entrée libre dans la limite des places disponibles Ateliers ludiques et créatifs, animation gratuite sur réservation au 03 44 59 21 97

10h30 : Bébé lecteurs

16h : Heure du Conte au Musée de l’Archerie et du Valois, entrée libre dans la limite des places disponibles +33 3 44 87 13 13 Ateliers ludiques et créatifs, animation gratuite sur réservation au 03 44 59 21 97

10h30 : Bébé lecteurs

16h : Heure du Conte au Musée de l’Archerie et du Valois, entrée libre dans la limite des places disponibles pexel

Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois, Oise Autres Lieu Crépy-en-Valois Adresse Ville Crépy-en-Valois lieuville Crépy-en-Valois Departement Oise

Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crepy-en-valois/

Ateliers de printemps : “Rendez-vous au jardin” Crépy-en-Valois 2022-05-08 was last modified: by Ateliers de printemps : “Rendez-vous au jardin” Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois 8 mai 2022 Crépy-en-Valois Oise

Crépy-en-Valois Oise