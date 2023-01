Ateliers de préparation à Carnaval Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Ateliers de préparation à Carnaval
Lieux Divers – MJC Robert Martin, Gymnase Pouchelon, Gymnase Sauveur.. Romans-sur-Isère Drôme
2023-11-19 – 2023-02-19

Drôme Si vous souhaitez vivre le carnaval de l’intérieur en participant au défilé, inscrivez vous dès à présent aux stages et ateliers proposés par les associations partenaires de l’événement.

Au programme, musique, cirque, danse… Choisissez ! action-culturelle@ville-romans26.fr +33 4 75 05 55 40 Romans-sur-Isère

