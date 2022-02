Ateliers de pratique artistique – Sons Lignes Couleurs Le Frigo, 27 avril 2022, Albi.

Ateliers de pratique artistique – Sons Lignes Couleurs

du mercredi 27 avril au vendredi 29 avril à Le Frigo

Le centre d’art Le Lait s’installe au Frigo du 23 avril au 21 mai. Morgan Dimnet monte son atelier en résonance avec l’histoire du mélisson. Portée sur le signe du son et la gamme des rouge, vert, jaune, bleu, l’exposition offre un espace d’expérimentation de la composition (graphique) grâce à des gabarits, tampons et autres normographes. Les mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 avril de 10h à 12h, profitez du Triple Atelier pour les enfants : Composer, transposer, échantillonner (sampler), interpréter, autant de terme partagés par les musiciens et les plasticiens… Pendant ces ateliers de 2 heures indépendants mais cumulables, venez triturer le phrasé, monter le volume, tester la variation, et créer des tampons et pochettes de disque à tout va. A partir de 8 ans (6 ans si accompagnés) – Tarif : 8€ l’atelier, 20€ les 3. Au Frigo, 9 rue Bonne Cambe, Albi Inscription auprès du centre d’art : 09 63 03 98 84 ou [centredart@centredartlelait.com](mailto:centredart@centredartlelait.com) [www.centredartlelait.com](http://www.centredartlelait.com) En partenariat avec le Frigo

8€ l’atelier, 20€ les 3

Trois ateliers de pratique proposés par le centre d’art dans l’exposition de Morgan Dimnet présentée au Frigo

Le Frigo 9 rue Bonne Cambe 81000 Albi Albi Tarn



