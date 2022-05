Ateliers de pratique artistique pour les enfants Consortium Museum Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Ateliers de pratique artistique pour les enfants Consortium Museum, 4 mai 2022, Dijon.

du mercredi 4 mai au mercredi 18 mai à Consortium Museum

Club Yoko ! Ateliers de pratique artistique pour enfants ——————————————————– ### Mercredi 4, 11 et 18 mai 2022 de 14h30 à 16h30 Au Club Yoko, l’art est un jeu d’enfant ! En mai 2022, découvrez trois ateliers de pratique artistique destinés aux 7 à 10 ans : • **Le chien et la peinture** Autour de l’exposition « _Tenderness_ » de Tursic & Mille Mercredi 4 mai 2022 de 14h30 à 16h30 • **Le tissu et la peinture** Autour de l’exposition de Sergej Jensen Mercredi 11 mai 2022 de 14h30 à 16h30 • **Le collage et la peinture** Autour de l’exposition de Nathaniel Mary Quinn Mercredi 18 mai de 14h30 à 16h30 Tarif : 20€ la séance / enfant (15€ pour les bénéficiaires des minimas sociaux). Abonnement aux trois séances : 45€ / enfant. Règlement sur place lors du premier atelier. Sur réservation : [servicedespublics@leconsortium.fr](mailto:servicedespublics@leconsortium.fr) / 03 80 68 25 66

20€/par enfant par séance. 15€ pour les minimas sociaux

Le Consortium Museum lance le Club Yoko, destiné aux graines d'artistes de 7 à 10 ans ! Consortium Museum 37 rue de Longvic Dijon

