Ateliers de pratique artistique – Les couleurs d’Armelle Caron MJC Albi, 1 mars 2022, Albi.

Ateliers de pratique artistique – Les couleurs d’Armelle Caron

du mardi 1 mars au vendredi 4 mars à MJC Albi

Durant les vacances d’hiver, la MJC d’Albi ouvre ses portes au centre d’art Le Lait et accueille trois ateliers, proposés suite à la résidence d’Armelle Caron à la médiathèque Pierre Amalric. Indépendants mais cumulables, ils invitent tour à tour à l’observation, au prélèvement, au récit, au souvenir, au tri, à la collection… de couleurs. -« Raconte moi ta couleur » Petite incursion dans l’art de la nuance. Comme des personnages à qui il arrive des aventures, les couleurs sont de sortie. Que devient un bleu au contact d’un jaune ? Éclaircir, appuyer, hachurer, que racontent les couleurs, une fois mélangées ? -« Promenade colorée » Et si de nos promenades nous ramenions des couleurs ? Comme de savants collectionneurs, prélevons les couleurs sur notre passage. Des bruns, des bleus, des rouges : ils deviennent des lieux, des choses, que l’on partage ou que l’on range comme on veut à l’infini. – « La couleur des souvenirs » Replonger dans ses souvenirs et y attraper une couleur, puis une autre… leur redonner vie, et écrire leur histoire dans un livret à fabriquer soi-même. Mardi 1er mars, jeudi 3 mars et vendredi 4 mars 2022 de 10h à 12h Tout public à partir de 6 ans (si accompagné) ou 8 ans. Tarif : 8€ l’atelier, 20€ les 3 MJC d’Albi, 13 rue de la République, 81000 Albi Sur inscription : 09 63 03 98 84 – [centredart@centredartlelait.com](mailto:centredart@centredartlelait.com) Pass vaccinal nécessaire pour les plus de 12 ans Un partenariat Centre d’art Le Lait / MJC d’Albi

Sur inscription

Pendant les vacances d’hiver rendez-vous à la MJC pour 3 ateliers de pratique autour de la couleur

MJC Albi 13 rue de la République 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T10:00:00 2022-03-01T12:00:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T12:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T12:00:00