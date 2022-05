Ateliers de pratique artistique – Le dessin d’observation Noyant-Villages, 26 octobre 2022, Noyant-Villages.

Ateliers de pratique artistique – Le dessin d’observation Noyant-Villages

2022-10-26 10:30:00 – 2022-11-02

Noyant-Villages 49490

Le dessin d’observation

Débutant à partir de 10 ans

L’exposition Par-delà le modèle nous dévoile plusieurs techniques artistiques, certaines anciennes et d’autres très modernes : dessin à l’encre, moulage, modelage, résine, impression 3D…

Les ateliers de pratique artistique du musée, ce sont des rendez-vous pour les débutants pour découvrir des techniques le temps d’une demi-journée, un temps d’échange avec un artiste ou un spécialiste d’une discipline.

Durant les vacances d’automne, c’est Nicolas Terrasson, artiste et professeur de dessin à Tours qui vous accompagne pour une initiation au dessin d’observation avec comme sujet, la représentation des sculptures de Jules-Desbois. Techniques et astuces seront au cœur de cette initiation

L’exposition Par-delà le modèle nous dévoile plusieurs techniques artistiques, certaines anciennes et d’autres très modernes : dessin à l’encre, moulage, modelage, résine, impression 3D…

Nicolas Terrasson

Noyant-Villages

