Ateliers de pratique artistique et animations jeunesse Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, vendredi 1 mars 2024.

Ateliers de pratique artistique et animations jeunesse Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les équipements culturels de proximité, les bibliothèques développent un vaste programme lié à l’Olympiade Culturelle, dont ateliers de pratique artistique et animations pour la jeunesse.Enfants

Les mercredis et pendant vacances scolaires, les jeunes pourront découvrir à l’Alcazar le block printing (mer et voile), la création de mascottes, un atelier drapeaux, le jeu parcours « dessine ton schtroumpf olympique », et des contes et cinés-jeune. .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-07-31



