le mercredi 4 mai à 14:00

Envie de vous mettre dans la peau d’un moine copiste ou d’un dignitaire romain ? De l’antique Onciale à la Foundational conçue pour les débutants, en passant par la très papale Chancelière ou la Textura gothique des moines médiévaux, découvrez l’histoire et la pratique des écritures latines manuscrites. Après une présentation des outils du calligraphe, ce sera à vous de tracer chacune des lettres, en suivant le modèle. Ensuite, une fois que vous vous sentirez plus à l’aise, libre cours à votre créativité ! Jolie carte, poèmes, contes, textes de loi… tout est possible :) Une activité à partager en famille ou entre amis, quel que soit votre niveau ! A partir de 9 ans L’accès au musée, ses expositions, ses ateliers et ses espaces est soumis à la présentation d’un passe vaccinal à partir de 16 ans et d’un passe sanitaire classique (schéma vaccinal complet, certificat de rétablissement ou test négatif PCR ou anti-génique de moins de 24h) pour les jeunes âgés de 12 à 15 ans. Port du masque obligatoire à partir de 6 ans. La réservation est conseillée mais pas obligatoire. Sous réserve de nouvelles modifications gouvernementales.

Atelier-Musée de l'Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois

2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T16:00:00

Atelier-Musée de l'Imprimerie Adresse 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois

