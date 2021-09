Le malesherbois Atelier-Musée de l'Imprimerie Le Malesherbois Ateliers de Pratique Artistique Calligraphie à l’AMI Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois Catégorie d’évènement: Le Malesherbois

Envie de vous mettre dans la peau d’un moine copiste ou d’un dignitaire romain ? De l’antique Onciale à la Foundational conçue pour les débutants, en passant par la très papale Chancelière ou la Textura gothique des moines médiévaux, découvrez l’histoire et la pratique des écritures latines manuscrites. Après une présentation des outils du calligraphe, ce sera à vous de tracer chacune des lettres, en suivant le modèle. Ensuite, une fois que vous vous sentirez plus à l’aise, libre cours à votre créativité ! Jolie carte, poèmes, contes, textes de loi… tout est possible :) Une activité à partager en famille ou entre amis, quel que soit votre niveau ! A partir de 9 ans ??Informations importantes liées aux mesures sanitaires Covid-19, à partir du mardi 10 août 2021, conformément aux annonces gouvernementales et aux décrets d’application publiés, le contrôle du pass sanitaire est appliqué à l’accueil du musée pour les publics âgés de plus de 18 ans. La réservation est conseillée mais pas obligatoire. Le port du masque reste obligatoire à partir de 11 ans. ??

2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T16:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T16:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T16:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T16:00:00;2021-10-31T13:00:00 2021-10-31T15:00:00;2021-11-01T13:00:00 2021-11-01T15:00:00;2021-11-02T09:30:00 2021-11-02T11:00:00;2021-11-03T13:00:00 2021-11-03T15:00:00;2021-11-04T13:00:00 2021-11-04T15:00:00;2021-11-05T13:00:00 2021-11-05T15:00:00;2021-11-06T13:00:00 2021-11-06T15:00:00;2021-11-07T13:00:00 2021-11-07T15:00:00;2021-11-08T13:00:00 2021-11-08T15:00:00;2021-11-09T09:30:00 2021-11-09T11:00:00;2021-11-10T13:00:00 2021-11-10T15:00:00;2021-11-11T13:00:00 2021-11-11T15:00:00;2021-11-12T13:00:00 2021-11-12T15:00:00;2021-11-13T13:00:00 2021-11-13T15:00:00;2021-11-14T13:00:00 2021-11-14T15:00:00;2021-11-15T13:00:00 2021-11-15T15:00:00;2021-11-16T09:30:00 2021-11-16T11:00:00;2021-11-17T13:00:00 2021-11-17T15:00:00;2021-11-18T13:00:00 2021-11-18T15:00:00;2021-11-19T13:00:00 2021-11-19T15:00:00;2021-11-20T13:00:00 2021-11-20T15:00:00;2021-11-21T13:00:00 2021-11-21T15:00:00;2021-11-22T13:00:00 2021-11-22T15:00:00;2021-11-23T09:30:00 2021-11-23T11:00:00;2021-11-24T13:00:00 2021-11-24T15:00:00;2021-11-25T13:00:00 2021-11-25T15:00:00;2021-11-26T13:00:00 2021-11-26T15:00:00;2021-11-27T13:00:00 2021-11-27T15:00:00;2021-11-28T13:00:00 2021-11-28T15:00:00;2021-11-29T13:00:00 2021-11-29T15:00:00;2021-11-30T09:30:00 2021-11-30T11:00:00;2021-12-01T13:00:00 2021-12-01T15:00:00;2021-12-02T13:00:00 2021-12-02T15:00:00;2021-12-03T13:00:00 2021-12-03T15:00:00;2021-12-04T13:00:00 2021-12-04T15:00:00;2021-12-05T13:00:00 2021-12-05T15:00:00;2021-12-06T13:00:00 2021-12-06T15:00:00;2021-12-07T09:30:00 2021-12-07T11:00:00;2021-12-08T13:00:00 2021-12-08T15:00:00;2021-12-09T13:00:00 2021-12-09T15:00:00;2021-12-10T13:00:00 2021-12-10T15:00:00;2021-12-11T13:00:00 2021-12-11T15:00:00;2021-12-12T13:00:00 2021-12-12T15:00:00;2021-12-13T13:00:00 2021-12-13T15:00:00;2021-12-14T09:30:00 2021-12-14T11:00:00;2021-12-15T13:00:00 2021-12-15T15:00:00;2021-12-16T13:00:00 2021-12-16T15:00:00;2021-12-17T13:00:00 2021-12-17T15:00:00;2021-12-18T13:00:00 2021-12-18T15:00:00;2021-12-19T13:00:00 2021-12-19T15:00:00;2021-12-20T13:00:00 2021-12-20T15:00:00;2021-12-21T09:30:00 2021-12-21T11:00:00;2021-12-22T13:00:00 2021-12-22T15:00:00;2021-12-23T13:00:00 2021-12-23T15:00:00;2021-12-24T13:00:00 2021-12-24T15:00:00;2021-12-25T13:00:00 2021-12-25T15:00:00;2021-12-26T13:00:00 2021-12-26T15:00:00;2021-12-27T13:00:00 2021-12-27T15:00:00;2021-12-28T09:30:00 2021-12-28T11:00:00

