ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE AU MUSÉE JULES DESBOIS À PARÇAY-LES-PINS Noyant-Villages, 13 avril 2022, Noyant-Villages.

2022-04-13 – 2022-04-13 Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois

Noyant-Villages Maine-et-Loire

6 EUR Sculpter à partir d’un moule

L’exposition Par-delà le modèle nous dévoile plusieurs techniques artistiques, certaines anciennes et d’autres très modernes : dessin à l’encre, moulage, modelage, impression 3D.

Les ateliers de pratique artistique du musée, ce sont des rendez-vous pour découvrir des techniques le temps d’une demi-journée, un temps d’échange avec un artiste ou un spécialiste d’une discipline.

Durant les vacances de Printemps, C’est François Chaillou, artiste sculpteur, ami et voisin d’atelier de Fabien Mérelle, qui nous fait l’honneur d’animer ces ateliers. Au programme, comprendre et pratiquer la technique du moulage afin de créer vos sculptures.

Sur réservation – à partir de 10 ans

info@3museesinsolitesenanjou.com +33 6 23 88 24 56

