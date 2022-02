ATELIERS DE POTERIE DES VACANCES DE PRINTEMPS Saint-Jean-de-Fos, 13 avril 2022, Saint-Jean-de-Fos.

2022-04-13 10:30:00 – 2022-04-13 12:30:00

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Pendant les vacances, venez vous initier à la pratique du modelage et du tournage.

Mardis 26 avril et 3 mai : arrosoir magique. A partir de 6 ans.

Mercredi 13, 20, 27 avril et 4 mai : boîte cocotte. A partir de 6 ans.

Jeudi 28 avril et 5 mai : pot de fleur au colombin. A partir de 6 ans.

Vendredis 29 avril et 6 mai initiation à la pratique du tournage. A partir de 10 ans.

+33 4 67 56 41 96

