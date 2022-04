Ateliers de porcelaine – Jeune public Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du vendredi 22 avril au vendredi 13 mai à Musée des Arts décoratifs et du Design

### Ateliers à partir des collections du musée proposés par l’artiste Coline Gaulot (Prix du FRAC Nouvelle-Aquitaine 2020) ▶ **Atelier « Attrape-moi si tu peux » (9-12 ans)** Modelage et peinture d’un trompe l’oeil en porcelaine Les enfants imaginent et fabriquent les éléments d’un banquet imaginaire composé de leurs gourmandises préférées. **Lundi 25, mercredi 27 et vendredi 29 avril : de 14h à 16h30** **▶ Atelier « Souvenir gourmand » (6-8 ans)** Peinture sur porcelaine Les enfants composent, dessinent et peignent sur une assiette le souvenir de gourmandises partagées. **Vendredi 22, lundi 25 et mercredi 27 avril : de 10h à 12h30** **Dates et horaires sur demande**

Dates et horaires sur demande Tarif : 5€ – Nombre de places limité Sur réservation artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

