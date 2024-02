Ateliers de poésie Rue Jean Teillet Saint-Junien, jeudi 29 février 2024.

Le service municipal d’action culturelle propose des ateliers de poésie pendant les vacances scolaires de février. De quoi mettre en germe le Printemps des Poètes qui reviendra du 9 au 25 mars, autour du thème de la « grâce ». Les poètes en herbe (à partir de 6 ans) sont invités à jouer avec les mots. L’opportunité pour chacun d’explorer sa créativité, d’exprimer ses émotions et de développer son sens de la rime. Pour plus d’informations et pour vous inscrire à ces ateliers au tarif unique, veuillez contacter le médiateur culturel. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:00:00

fin : 2024-02-29 16:00:00

Rue Jean Teillet Espace culturel Laurentine Teillet

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mediationculturelle@saint-junien.fr

