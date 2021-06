Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Ateliers de photographies Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Ateliers de photographies Saint-Aubin-sur-Mer, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Aubin-sur-Mer. Ateliers de photographies 2021-07-19 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-28 18:00:00 18:00:00

Saint-Aubin-sur-Mer Calvados Divers ateliers animés par les photographes seront proposés afin de transmettre le savoir-faire spécifique de cette technique artistique. Initiations au tirage, à la prise de vue, au développement de film, planche contact, au cyanotype ainsi que des approfondissements au tirage sont prévus.

Les ateliers auront lieu du 19 au 28 juillet prochain, uniquement sur inscription. Prix unique de 50 euros par atelier (une demi-journée).

Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact par mail : animation@saintaubinsurmer.fr

