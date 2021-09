Ateliers de photographie GRATUITS Médiathèque de Meudon-la-Forêt, 2 octobre 2021, Meudon.

Ateliers de photographie GRATUITS

du samedi 2 octobre au dimanche 10 octobre à Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Dans le prolongement des premiers ateliers d’avril à Meudon-la-Forêt et du projet [_Regarder l’autre_](https://www.regarderlautre.com/), les photographes du [**Collectif K**](https://www.regarderlautre.com/%C3%A0-propos) reviennent à Meudon pour proposer aux habitants des ateliers participatifs pour constituer une mémoire vivante à travers l’image et le son de cette ville : enregistrements sonores, vidéos, photographies. Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre des festivités des 60 ans du quartier de Meudon-la-Forêt (1961-2021). Venez participer à cette mise en récit documentaire et artistique du quartier. [**Les travaux du mois d’avril**](https://tinyurl.com/f8ytc6ud) Ateliers ouverts aux adultes : . [**Ateliers des samedis 2 et 9 octobre**](https://tinyurl.com/865m547v) . [**Ateliers des dimanches 3 et 10 octobre**](https://tinyurl.com/f84ywsx5) **GRATUIT** RDV à 13h45 devant la Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Gratuit sur inscription

Constituer une mémoire vivante à travers l’image et le son du quartier de Meudon-la-Forêt

Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place centrale, avenue du Général de Gaulle 92360 MEUDON-LA-FORÊT Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T17:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T17:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T17:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T17:00:00