Ateliers de permaculture Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Ateliers de permaculture Gujan-Mestras, 4 juin 2022, Gujan-Mestras. Ateliers de permaculture Gujan-Mestras

2022-06-04 09:30:00 – 2022-06-04 12:00:00

Gujan-Mestras Gironde “De la graine au fruit : la multiplication”. Des ateliers gratuits vous permettront de vous familiariser ou de vous perfectionner avec les techniques de jardinage en permaculture. La permaculture cherche à concevoir des installations humaines harmonieuses, durables, résilientes, économes en travail comme en énergie, à l’instar des écosystèmes naturels. Ses concepts de design reposent sur un principe essentiel : positionner au mieux chaque élément de manière à ce qu’il puisse interagir positivement avec les autres. Créer des interactions bénéfiques, comme dans la nature où tout est relié. Dès lors, chaque fonction est remplie par plusieurs éléments et chaque élément remplit plusieurs fonctions, les déchets de l’un deviennent les produits de l’autre, permettant au tout d’être davantage que la somme des parties. C’est une vision holistique, organique du monde. “De la graine au fruit : la multiplication”. Des ateliers gratuits vous permettront de vous familiariser ou de vous perfectionner avec les techniques de jardinage en permaculture. La permaculture cherche à concevoir des installations humaines harmonieuses, durables, résilientes, économes en travail comme en énergie, à l’instar des écosystèmes naturels. Ses concepts de design reposent sur un principe essentiel : positionner au mieux chaque élément de manière à ce qu’il puisse interagir positivement avec les autres. Créer des interactions bénéfiques, comme dans la nature où tout est relié. Dès lors, chaque fonction est remplie par plusieurs éléments et chaque élément remplit plusieurs fonctions, les déchets de l’un deviennent les produits de l’autre, permettant au tout d’être davantage que la somme des parties. C’est une vision holistique, organique du monde. +33 5 57 52 57 52 “De la graine au fruit : la multiplication”. Des ateliers gratuits vous permettront de vous familiariser ou de vous perfectionner avec les techniques de jardinage en permaculture. La permaculture cherche à concevoir des installations humaines harmonieuses, durables, résilientes, économes en travail comme en énergie, à l’instar des écosystèmes naturels. Ses concepts de design reposent sur un principe essentiel : positionner au mieux chaque élément de manière à ce qu’il puisse interagir positivement avec les autres. Créer des interactions bénéfiques, comme dans la nature où tout est relié. Dès lors, chaque fonction est remplie par plusieurs éléments et chaque élément remplit plusieurs fonctions, les déchets de l’un deviennent les produits de l’autre, permettant au tout d’être davantage que la somme des parties. C’est une vision holistique, organique du monde. Ville de Gujan-Mestras

Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gujan-Mestras Autres Lieu Gujan-Mestras Adresse Ville Gujan-Mestras lieuville Gujan-Mestras Departement Gironde

Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gujan-mestras/

Ateliers de permaculture Gujan-Mestras 2022-06-04 was last modified: by Ateliers de permaculture Gujan-Mestras Gujan-Mestras 4 juin 2022 Gironde Gujan-Mestras

Gujan-Mestras Gironde