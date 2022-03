Ateliers de Pâques Jardins Biovès Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Ateliers de Pâques Jardins Biovès, 16 avril 2022, Menton. Ateliers de Pâques

Jardins Biovès, le samedi 16 avril à 10:00

Samedi 16 avril de 10h à 12h – jardins bioves en face du casino Ateliers de pâques • Lapin et poule de Pâques • La Carte de Pâques • La couronne de Pâques 5€ l’atelier – En vente à l’Office de tourisme de Menton et en fonction des stocks disponibles. Il y aura également deux maquilleuses, un sculpteur de ballons qui seront présents. Ces animations seront gratuites. Présence de Dingo de 10h30 à 11h30 !

5€

ateliers créatifs pour Pâques Jardins Biovès avenue Boyer Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Jardins Biovès Adresse avenue Boyer Menton Ville Menton lieuville Jardins Biovès Menton Departement Alpes-Maritimes

Jardins Biovès Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Ateliers de Pâques Jardins Biovès 2022-04-16 was last modified: by Ateliers de Pâques Jardins Biovès Jardins Biovès 16 avril 2022 Jardins Biovès Menton Menton

Menton Alpes-Maritimes