ATELIERS DE PÂQUES : CRÉATION DE SUJETS EN MOSAÏQUE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

ATELIERS DE PÂQUES : CRÉATION DE SUJETS EN MOSAÏQUE Mayenne, 11 avril 2022, Mayenne. ATELIERS DE PÂQUES : CRÉATION DE SUJETS EN MOSAÏQUE 13 Rue Jules Ferry 1001 Tesselles, atelier mosaïque Mayenne

2022-04-11 09:30:00 – 2022-04-22 19:00:00 13 Rue Jules Ferry 1001 Tesselles, atelier mosaïque

Mayenne Mayenne Mayenne EUR 25 Pendant les vacances scolaires, venez confectionner en vous amusant vos sujets de Pâques originaux en mosaïque. Ces ateliers sont d’une durée de 2 h 30, dissociée en 2 étapes (1 h 45 pour coupe/pose des matériaux et 45 mn un autre jour pour les finitions après séchages des tesselles). Les ateliers sont ouverts à partir de 7 ans et proposés au tarif de 25 €/personne, venez à 2 : au prix de 45 €. Tout est compris : accueil, encadrement et accompagnement, support, matériaux, outils, finitions. Fêtez Pâques lors d’un atelier amusant. mmda1312@gmail.com +33 6 14 82 48 12 Pendant les vacances scolaires, venez confectionner en vous amusant vos sujets de Pâques originaux en mosaïque. Ces ateliers sont d’une durée de 2 h 30, dissociée en 2 étapes (1 h 45 pour coupe/pose des matériaux et 45 mn un autre jour pour les finitions après séchages des tesselles). Les ateliers sont ouverts à partir de 7 ans et proposés au tarif de 25 €/personne, venez à 2 : au prix de 45 €. Tout est compris : accueil, encadrement et accompagnement, support, matériaux, outils, finitions. 13 Rue Jules Ferry 1001 Tesselles, atelier mosaïque Mayenne

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse 13 Rue Jules Ferry 1001 Tesselles, atelier mosaïque Ville Mayenne lieuville 13 Rue Jules Ferry 1001 Tesselles, atelier mosaïque Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

ATELIERS DE PÂQUES : CRÉATION DE SUJETS EN MOSAÏQUE Mayenne 2022-04-11 was last modified: by ATELIERS DE PÂQUES : CRÉATION DE SUJETS EN MOSAÏQUE Mayenne Mayenne 11 avril 2022 mayenne

Mayenne Mayenne