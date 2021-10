Lille parvis de la Mairie de quartier Lille, Nord Ateliers de noël parvis de la Mairie de quartier Lille Catégories d’évènement: Lille

parvis de la Mairie de quartier, le vendredi 26 novembre à 15:00

Sur le Marché de Verhaeren, venez découvrir des ateliers spéciaux pour noël ! Un atelier tatouage éphémère à paillettes : vous pourrez repartir avec des paillettes dans votre vie ! Un atelier boite aux lettres qui te permettra de faire ta lettre au père noël et de l’envoyer directement dans la boite aux lettres du Père Noël !

gratuit

2021-11-26T15:00:00 2021-11-26T19:00:00

