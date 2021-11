Luzay Luzay Deux-Sèvres, Luzay Ateliers de Noël Luzay Luzay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Luzay Deux-Sèvres Luzay EUR 24 Pour préparer les fêtes de Noël, Anita invite Catherine Olagnier, créatrice florale, et vous accueille dans son atelier pour vous proposer un atelier couronne de Noël. À partir de végétaux naturels et d’accessoires de décoration, laissez vous guider pour élaborer votre couronne de fête !

Une petite liste de matériel vous sera fourni pour préparer cette décoration.

