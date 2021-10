Nantes La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Loire-Atlantique, Nantes Ateliers de Noël Furoshiki en teinture végétale La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier de teinture végétale sur tissu pour créer un furoshiki unique.

atelier payant sur inscription

Teignez votre propre furoshiki avec des essences végétales La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

2021-12-23T14:30:00 2021-12-23T16:00:00;2021-12-23T16:30:00 2021-12-23T18:00:00

