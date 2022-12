Ateliers de noel de Koul’Art Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Orne Le 20 atelier Parent Enfant 8 ans et + ado/adultes Patchwork Le 21, atelier Parent Quinquin 2-6 ans le 22, atelier enfant 7-12 ans Couronne de Noël, Le 26 , atelier Christmas Carols : chants familles Le 28 atelier Parent Quinquin Petit Paysage d’hiver 2-6 ans

Sur réservation koulartatelier@gmail.com +33 6 38 36 52 52

