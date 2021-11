Caen Caen Caen, Calvados Ateliers de Noël Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Ateliers de Noël Caen, 20 novembre 2021, Caen. Ateliers de Noël Centre d’animation de la Grâce-de-Dieu 8 esplanade Jean-Malraux Caen

2021-11-20 14:30:00 – 2021-11-20 17:00:00 Centre d’animation de la Grâce-de-Dieu 8 esplanade Jean-Malraux

Caen Calvados Le centre d’animation de la Grâce-de-Dieu propose des ateliers fabrication de décorations de Noël pour petits et grands.

Ensemble, fabriquons les décorations de NoëlGratuit sur inscription à l’accueilÀ partir de 6 ans

© Pixabay Le centre d’animation de la Grâce-de-Dieu propose des ateliers fabrication de décorations de Noël pour petits et grands. Ensemble, fabriquons les décorations de Noël Gratuit sur inscription à l’accueil

À partir de 6… centredanimation.gdd@laliguenormandie.org +33 2 31 34 54 55 Le centre d’animation de la Grâce-de-Dieu propose des ateliers fabrication de décorations de Noël pour petits et grands.

Ensemble, fabriquons les décorations de NoëlGratuit sur inscription à l’accueilÀ partir de 6 ans

© Pixabay Centre d’animation de la Grâce-de-Dieu 8 esplanade Jean-Malraux Caen

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Centre d'animation de la Grâce-de-Dieu 8 esplanade Jean-Malraux Ville Caen lieuville Centre d'animation de la Grâce-de-Dieu 8 esplanade Jean-Malraux Caen