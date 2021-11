Gorges Gorges Gorges, Loire-Atlantique ATELIERS DE NOEL AU MOULIN A PAPIER DU LIVEAU A GORGES Gorges Gorges Catégories d’évènement: Gorges

2021-12-01 – 2021-12-15

Gorges Loire-Atlantique EUR 10 Venez fabriquer votre feuille de papier et personnaliser votre carte de Noël au moulin à papier du Liveau les mercredis 1er décembre de 14h à 16, 8 décembre de 10h à 12h et 15 décembre de 14h à 16h. Ateliers de Noël du Mercredi au Moulin à Papier du Liveau : le 1er décembre de 14h à 16, le 8 décembre de 10h à 12h et le 15 décembre de 14h à 16h.Venez fabriquer votre feuille de papier et personnaliser votre carte de Noël +33 6 16 11 89 50 http://www.lemoulinapapierduliveau.com/ Venez fabriquer votre feuille de papier et personnaliser votre carte de Noël au moulin à papier du Liveau les mercredis 1er décembre de 14h à 16, 8 décembre de 10h à 12h et 15 décembre de 14h à 16h. Gorges

