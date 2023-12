Ateliers de Noel ARZAZOU Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers de Noel ARZAZOU Paris, 26 décembre 2023 14:30, Paris. Du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 16h30

.Public enfants adolescents. A partir de 5 ans. Jusqu’à 15 ans. payant stage 4 séances de 2 heures : 140€ 1 séance de 2 heures : 35€ réservation sur arzazou@gmail.com Ateliers d’arts plastiques pour les enfants et ados ateliers de modelage, dessin, peinture, brico-recyclage ARZAZOU 92 rue du moulin vert 75014 Paris Contact : https://arzazou.blogspot.fr +33678180877 arzazou@gmail.com https://arzazou https://arzazou arzazou.blogspot.fr

crédit photo asso Arzazou Association ARZAZOU Détails Heure : 14:30 Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75014 Lieu ARZAZOU Adresse 92 rue du moulin vert Ville Paris

