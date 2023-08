Découvrez tout le savoir-faire du tissage en participant à un atelier de tissage de toile Ateliers De Nîmes Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Découvrez tout le savoir-faire du tissage en participant à un atelier de tissage de toile Ateliers De Nîmes Nîmes, 15 septembre 2023, Nîmes. Découvrez tout le savoir-faire du tissage en participant à un atelier de tissage de toile 15 et 16 septembre Ateliers De Nîmes Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 15 personnes par sessions. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023, sur la thématique du patrimoine vivant, nous avons souhaité, de façon exceptionnelle, ouvrir notre atelier de tissage.

À cette occasion nous vous présenterons les différents métiers du tissage et nos savoir-faire, notre approche en tant que fabricant textile ainsi que l’histoire générale de la fameuse toile de Nîmes. Ateliers De Nîmes 38 rue Montaury, 30900 Nîmes Nîmes 30900 Montcalm-République Gard Occitanie 09 53 40 15 89 https://www.ateliersdenimes.com [{« type »: « phone », « value »: « 09 53 40 15 89 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ateliersdenimes.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 ©Ateliers de Nîmes Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Ateliers De Nîmes Adresse 38 rue Montaury, 30900 Nîmes Ville Nîmes Departement Gard Lieu Ville Ateliers De Nîmes Nîmes latitude longitude 43.826306;4.35468

Ateliers De Nîmes Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/